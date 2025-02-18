إطلاق (ائتلاف مآذن) لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية في قطاع غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، عن إطلاق (ائتلاف مآذن) لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الوزارة أن الائتلاف هو ائتلاف عالمي يضم رؤساء المؤسسات الشرعية والخيرية والشخصيات الدينية من داخل القطاع وخارجه.

وأوضحت الوزارة أن الائتلاف يضم عضويات من أكثر من 30 دولة، ويعمل كمرجعية عليا لرعاية وإسناد المشاريع الدينية والوقفية في القطاع في مختلف المجالات. وتهدف رسالته إلى توجيه الجهود الحكومية والأهلية داخليًا وخارجيًا نحو إعادة إعمار المساجد والمؤسسات الدينية، مع ضمان قيامها بدورها الهام في خدمة المجتمع وفق منهجية شرعية ورؤية عصرية تواكب الواقع وتستجيب لتحدياته.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه قطاع غزة من آثار العدوان المستمر، مما جعل إعادة بناء المؤسسات الدينية أحد الأولويات في خطة الإعمار.