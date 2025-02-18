غزة تحتاج أكثر من 500 آلية ثقيلة لإزالة 50 مليون طن من الركام

أعلنت القاهرة نجاح الجهود المصرية القطرية، في إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ويعرقل الاحتلال جهد إدخال تلك المعدات.

وبحسب مكتب الإعلامي الحكومي فقد دخل من معبر رفح ظهر اليوم، 6 جرافات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات الثقيلة ذات الحاجة الملحة في إعادة إعمار القطاع، بالرغم من أن إدخالها منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى.

وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشفت أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي تستغرق إزالته 21 عاما وبكلفة 1.2 مليار دولار.

وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، إن القطاع يحتاج لأكثر من 500 معدة ثقيلة التي تشمل الجرافات والحفارات والرافعات وغيرها.

ولفت "الثوابتة"، في بيان له اليوم، إلى أن سلوك الاحتلال يعكس حالة الاستهتار تجاه المعاناة والأزمة الإنسانية، وانتهاجه سياسة لا إنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وطالب الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الهمجية التي تعمّق معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفاقم الوضع الكارثي.

وأشاد "الثوابتة"، بالدور المصري والقطري لمحاولتهم وقف الفيتو الإسرائيلي على دخول المعدات الثقيلة والمعدات والبيوت المتنقلة وغيرها من مستلزمات الإيواء والإغاثة المطلوبة، يحتاج لتضافر الجهود الإقليمية والدولية.

وختم بالقول إن حديث الاحتلال وربطه باستمرار دخول هذه الآليات باستمرار إفراج المقاومة عن الأسرى يعد ابتزاز رخيص بمعاناة شعبنا وتلاعب بتعهداته المنصوص عليها في البروتوكول الإنساني.

وفي ذات السياق، ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 180.5 مليار دولار حتى نهاية 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.