حماس تدين اغتيال الاحتلال لثلاثة مقاومين في مخيم الفارعة جنوب طوباس

نددت حركة حماس اليوم الأربعاء، بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن تكثيف عمليات التدمير والقتل هو دليل على النهج الفاشي والدموي للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأعربت حماس عن إدانتها الشديدة لاغتيال ثلاثة مقاومين في مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد أن رفضوا الاستسلام لقوات الاحتلال التي حاصرت منزلًا كان يتحصنون فيه. واعتبرت الفصائل أن اغتيال المقاومين لن يزيد الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا تمسكًا وإصرارًا على درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض.

كما استنكرت الحركة تزامن هذه العملية مع الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في طوباس، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المقاومين والاعتداء على أحدهم بالضرب والتنكيل، ما يعكس خطورة التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

ودعت الحركة أبناء الشعب في الضفة الغربية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة كل المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وأكدت على ضرورة أن يكون الشعب الفلسطيني حاضنًا لأبنائه المقاومين في كل مكان.

تستمر الأوضاع في الضفة الغربية في التصعيد وسط عمليات متواصلة للاحتلال، في وقت يعبر فيه الفلسطينيون عن تمسكهم بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة جرائم الاحتلال.