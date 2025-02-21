مئات المصلين يحيون الفجر في الأقصى رغم تشديدات الاحتلال العسكرية

أمّ مئات المواطنين فجر اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاة الفجر في مصلياته، رغم التشديدات العسكرية التي تشهدها بوابات المسجد ومحيطه والبلدة القديمة من المدينة المقدسة، وسط دعوات متواصلة للحشد وتكثيف الرباط في المسجد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية أن مئات المواطنين أحيوا صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى، فيما منعت قوات الاحتلال عشرات الشبان من الوصول للأقصى وأدوا الصلاة في أقرب نقاط يستطيعون الوصول إليها في محيط المسجد.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وعلى بواباته، وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم.

وتتواصل الدعوات لزيادة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، مع اقتراب حلول شهر رمضان، وتواصل اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان المبارك، لإفشال أي مخططات تهويدية من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.

وشددت على أهمية التمسك بالأقصى وحمايته في ظل الظروف الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بتلويحات الاحتلال والإدارة الأمريكية بمخططات تهدف إلى تصفية القضية.

وذكرت أنّ كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، ينبغي عليه المحافظة على ديمومة الرباط، إضافة إلى التواجد الدائم في ساحاته المباركة، لصد انتهاكات الاحتلال وأطماع المستوطنين.