مئات المصلين يحيون الفجر في الأقصى رغم تشديدات الاحتلال العسكرية

أمّ مئات المواطنين فجر اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاة الفجر في مصلياته، رغم التشديدات العسكرية التي تشهدها بوابات المسجد ومحيطه والبلدة القديمة من المدينة المقدسة، وسط دعوات متواصلة للحشد وتكثيف الرباط في المسجد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأفادت مصادر مقدسية أن مئات المواطنين أحيوا صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى، فيما منعت قوات الاحتلال عشرات الشبان من الوصول للأقصى وأدوا الصلاة في أقرب نقاط يستطيعون الوصول إليها في محيط المسجد.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وعلى بواباته، وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم.
وتتواصل الدعوات لزيادة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، مع اقتراب حلول شهر رمضان، وتواصل اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.
وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان المبارك، لإفشال أي مخططات تهويدية من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.
وشددت على أهمية التمسك بالأقصى وحمايته في ظل الظروف الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بتلويحات الاحتلال والإدارة الأمريكية بمخططات تهدف إلى تصفية القضية.
وذكرت أنّ كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، ينبغي عليه المحافظة على ديمومة الرباط، إضافة إلى التواجد الدائم في ساحاته المباركة، لصد انتهاكات الاحتلال وأطماع المستوطنين.