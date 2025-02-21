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حماس تستغرب ادعاءات الاحتلال بشأن جثمان شيري بيباس وتؤكد التزامها بالاتفاق

الرسالة نت - غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن استغرابها من الضجة التي يثيرها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ادعائه بعدم تطابق جثمان الأسيرة شيري بيباس مع فحص الـ DNA، معتبرة أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحسين صورته أمام المجتمع الإسرائيلي وسط الخلافات الداخلية المتصاعدة.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على كافة المستويات، مشددة على جديتها والتزامها الكامل بجميع تعهداتها، وهو ما برهنته من خلال سلوكها خلال الأيام الماضية. كما أوضحت أنه لا مصلحة لها في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لديها.

وأشارت حماس إلى أنها تلقت عبر الوسطاء مزاعم الاحتلال بهذا الشأن، مؤكدة أنها ستخضع هذه الادعاءات للفحص الجاد، وستعلن النتائج بوضوح عند اكتمال التحقيق.

كما لفتت إلى احتمال وقوع خطأ أو تداخل في الجثامين، نتيجة استهداف الاحتلال وقصفه للموقع الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين.

وشددت الحركة على أنها ستبلغ الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت جراء القصف الإسرائيلي.

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