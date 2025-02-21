نائب الأمين العام لحركة المجاهدين: نتقصى ادعاءات الاحتلال بشأن جثمان الأسيرة بيباس

أكد نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية في تصريحات للتلفزيون العربي، أن الحركة تقوم حاليًا بالتحقيق في الادعاءات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن جثمان الأسيرة الفلسطينية، بيباس. وأوضح أن التحقيق جارٍ للتأكد من صحة هذه الادعاءات.

وقال المسؤول الفلسطيني: "نرفض تمامًا التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واعتبرها محاولة للهروب من الضغوطات الداخلية التي يواجهها في إسرائيل". وأضاف أن حركة المجاهدين حرصت منذ اليوم الأول على ضمان عودة الأسرى الإسرائيليين أحياء، وأن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق محاولة إلهاء الرأي العام الإسرائيلي عن الأزمات الداخلية.

وفيما يخص جثمان الأسيرة بيباس، أشار إلى أن التحقيقات جارية، وقد يكون هناك خطأ في تحديد هوية الجثة نتيجة شدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح أن الحركة تفتقر إلى المواد والمعدات اللازمة لتأكيد هوية الجثث في ظل الظروف القاسية التي يعيشها القطاع.

وأكد نائب الأمين العام أنه سيتم إبلاغ الوسطاء بنتائج التحقيق المتعلق بجثمان الأسيرة بيباس حال الانتهاء منه.