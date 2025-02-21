وزير الصحة في قطاع غزة يعلن بدء الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان، عن انطلاق الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي ستبدأ يوم السبت 22 فبراير. تستهدف الحملة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وذلك حتى لو كانوا قد تلقوا التطعيم في حملات سابقة.

وأكد الدكتور أبو رمضان أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للحد من انتشار فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية التطعيم لجميع الأطفال في هذه الفئة العمرية لضمان توفير حماية شاملة ضد هذا المرض.

وأوضح الوزير أن الفرق الصحية ستقوم بتنفيذ الحملة في مختلف مناطق القطاع، مشددًا على ضرورة التعاون مع الفرق الطبية لضمان نجاح الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.