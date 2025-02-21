حركة حماس تدعو للمشاركة في تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين في بيروت

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى المشاركة الحاشدة في تشييع الشهيد القائد السيد حسن نصر الله والشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد 23 فبراير 2025، وفاءً لتضحياتهما ولنهج المقاومة الذي استمروا في دعمه والدفاع عنه.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هذا التشييع هو تجسيدٌ للعهد الذي قطعته المقاومة على نفسها في الاستمرار بمسيرة الشهداء، التي سطرت واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ المنطقة، حيث كان الدم ينتصر وينهزم فيه الاحتلال والمستكبرون. كما أكدت أن المقاومة في لبنان، ومنذ اللحظة الفارقة التي ارتقى فيها الشهداء، كانت السبّاقة في إسناد غزة وفلسطين في معركة من أعظم المعارك.

وأوضحت الحركة أن هذه المشاركة في التشييع تأتي وفاءً لدماء الشهداء، مؤكدة على استمرارها في نهج المقاومة حتى تحقيق النصر القريب وتحرير فلسطين وطرد الاحتلال.