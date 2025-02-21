الإعلام العبري: إطلاق سراح 802 أسير فلسطيني في أكبر دفعة ضمن صفقة التبادل

أعلن الإعلام العبري أن يوم السبت المقبل، سيتم إطلاق سراح 802 أسير فلسطيني، في أكبر دفعة حتى الآن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. من بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، المئات ممن اعتقلوا بعد هجوم السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى سجناء أمنيين مدانين بعمليات دامية في الماضي وحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وتتوزع الدفعة كما يلي:

445 أسيرًا من قطاع غزة، اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

51 أسيرًا محكومين بالمؤبد.

59 أسيرًا محكومين لفترات طويلة.

47 أسيرًا كانوا قد أفرج عنهم في صفقة شاليط عام 2011 وتم اعتقالهم مجددًا.

كما سيتم الإفراج عن 200 امرأة وقاصر من غزة تم اعتقالهم خلال الحرب، مقابل إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.

من بين أبرز السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم:

عمار الزبن ، القيادي الكبير في الجناح العسكري لحركة حماس، محكوم بـ 27 حكماً مؤبداً و25 عامًا سجنًا، ويتهم بالمسؤولية عن مقتل 27 إسرائيليًا.

، القيادي الكبير في الجناح العسكري لحركة حماس، محكوم بـ 27 حكماً مؤبداً و25 عامًا سجنًا، ويتهم بالمسؤولية عن مقتل 27 إسرائيليًا. عبد الناصر عيسى ، الذي حل محل القيادي يحيى عياش، وكان مسؤولًا عن العديد من العمليات الاستشهادية في شمال الضفة الغربية.

، الذي حل محل القيادي يحيى عياش، وكان مسؤولًا عن العديد من العمليات الاستشهادية في شمال الضفة الغربية. عثمان بلال ، مسؤول في حماس، محكوم عليه بـ 27 حكمًا مؤبدًا بسبب هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإسرائيليين.

، مسؤول في حماس، محكوم عليه بـ 27 حكمًا مؤبدًا بسبب هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإسرائيليين. نائل البرغوثي، الذي أمضى 45 عامًا في السجون الإسرائيلية، ويعد أطول مدة يقضيها سجين فلسطيني.

كما تم الإعلان عن ترحيل 108 من الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية، حيث ستكون مصر محطة العبور الأولى لهم.

بينما عبر المسؤولون في إسرائيل عن قلقهم من أن الإفراج عن السجناء قد يعزز البنية العسكرية لحركة حماس، أكدوا أن هذا جزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار وقف إطلاق النار.