حركة حماس تسلم الصليب الأحمر جثة الأسيرة شيري بيباس

تسلم الصليب الأحمر الليلة جثة المحتجزة شيري بيباس من حركة حماس، حسب ما أفادت ما تسمى هيئة البث الإسرائيلية. جاء ذلك بعد أن أبلغ الصليب الأحمر حكومة الاحتلال بأنه تم استلام الجثة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن مصدرًا رفيعًا قد صرح بأن الجيش لم يتلق أي إبلاغ رسمي بشأن تطور يتعلق بجثة بيباس، في حين نقلت مصادر أمنية أخرى أن الصليب الأحمر أبلغه بتسلمه جثة تعود لشيري بيباس وفق ما قالته حركة حماس.

في هذا السياق، ردت حركة حماس على تصريحات جيش الاحتلال بشأن مقتل عائلة بيباس، ووصفت الاتهامات بأنها "كذب محض" و"محاولة للتنصل من مسؤوليته" عن مقتل العائلة.

وأضافت حماس أن هذه الاتهامات تأتي في إطار مساعٍ من الاحتلال للتهرب من مسؤولياته عن الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث قتل الاحتلال أكثر من 60000 شهيد في حرب الإبادة على غزة 80% منهم من الأطفال والنساء .