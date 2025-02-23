التربية والتعليم العالي: بدء العام الدراسي الجدييد في غزة رغم التحديات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم عن بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع نتيجة حرب الإبادة والدمار الهائل الذي خلفته، والنقص الكبير في الموارد والإمكانات.

وأكدت الوزارة في بيانها التزامها التام بضمان حق التعليم لجميع الطلاب، سواء من خلال المدارس التي لا تزال قائمة أو التي تم ترميمها وتجهيزها، بالإضافة إلى المدارس والنقاط التعليمية البديلة التي تم إنشاؤها في العديد من المناطق. كما أكدت الوزارة أنها ستستمر في توفير خيار التعليم عن بُعد للطلاب الذين تعذّر عليهم الحضور إلى المدارس عبر المنصات الافتراضية مثل Teams وWise School، وذلك لضمان استمرار المسيرة التعليمية في هذه الظروف الصعبة.

وأهابت الوزارة بجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وفعاليات المجتمع التعاون والتكاتف من أجل إنجاح هذا العام الدراسي، معتبرةً أن التحديات لن تثنيهم عن الإصرار على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما دعت الوزارة العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى المدارس، والتي فتحت أبوابها لاستقبال النازحين خلال الحرب، إلى تمكين الوزارة من استخدام كافة الغرف الصفية لخدمة الطلاب.

وفي ختام البيان، طالبت وزارة التربية والتعليم العالي المؤسسات الدولية والأممية التي تُعنى بحقوق الإنسان، خصوصًا الحق في التعليم، بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول مواد إعادة الإعمار، القرطاسية، الأثاث المدرسي والمكتبي، وكل ما يلزم لدعم قطاع التعليم في غزة.

وشددت الوزارة على أن الجميع يعملون معًا لتقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.