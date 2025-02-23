رضوان للرسالة: ندعو الدول العربية لاتخاذ قرارات حازمة لمواجهة مخطط التهجير

أكد إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، على ضرورة أن تتخذ الدول العربية قرارات حازمة وعملية لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح رضوان في تصريح خاص بـ"الرسالة"، أن هذه المخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد يخدم الاحتلال، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مشاريع تهجيرية وسيبقى صامدًا في أرضه.

ودعا إلى توحيد الجهود الوطنية والإسلامية، وتعزيز المقاومة في مواجهة هذه المؤامرات، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية للتصدي لكل المخططات الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية، محذرًا من خطورة استمرار العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني، وداعيًا إلى تحرك عاجل لدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة التهجير والاستيطان.