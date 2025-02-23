آخر تطورات الحالة الجوية بفلسطين

قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إن تدفق الهواء القطبي باتجاه المنطقة يستمر خلال يوم الإثنين. موضحًا: "وتكون درجات الحرارة حول الصفر في العديد من المرتفعات والجبال، وأي هطولات تتوفر تكون على شكل زخات ثلجية مُؤقتة ومتقطعة".

وأشار "العلامي" في إيجاز صحفي حول الحالة الجوية وآخر تطورات الطقس في فلسطين، تابعته "الرسالة نت" مساء اليوم الأحد، إلى أن "الليلة الأبرد خلال هذه الموجة ستكون ليلة الاثنين| الثلاثاء وحتى صباح الثلاثاء".

وأردف: "ستهوي درجات الحرارة لمستويات تحت الصفر في الجبال، وتتراوح ما بين 1- 3 درجات في عدد من المناطق المنخفضة والسهلية".

ونبه "العلامي" إلى احتمالية تشكل الصقيع؛ "الانجماد والجليد وارد للأسطح المُبتلة (لن تكون كثيرة بسبب غياب الهطولات الواضحة) وفي أماكن بقايا تجمعات المياه والبرك".

وفيما يخص الطقس في قطاع غزة، ذكر الراصد الجوي ليث العلامي أن القطاع سيشهد زخات مطرية متفاوتة متوقعة غدًا الإثنين، وطقس بارد جداً حتى نهار الثلاثاء، وأقل حرارة متوقعة ما بين 3- 5 درجات مئوية فقط.

يُشار إلى أن فلسطين تتأثر بموجة برد وانخفاض حاد على درجات الحرارة منذ يوم الجمعة الماضية، بسب منخفضات وكتل هواية باردة تصل تباعًا من تركيا مع دخول فصل الشتاء أسابيعه الأخيرة.