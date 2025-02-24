اشتباكات وتفجير عبوات في جنين مع دخول عدوان الاحتلال يومه الـ35

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها، لليوم الـ35 على التوالي مع توسيع العدوان على المدينة والدفع بدبابات وآليات ثقيلة لتنفيذ مزيد من عمليات التدمير.

واندلعت الليلة اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية، خلال اقتحامها مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

كما شهدت بلدة قباطية جنوب المدينة اشتباكات مع قوات الاحتلال التي دهمت عددًا من منازل المواطنين وأحدثت خراباً واسعاً فيها.

وتعمدت جرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وتجريف الشوارع في مدخل بلدة قباطية، وسط تهديدات أطلقها جنود الاحتلال لأهالي البلدة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى جنين ومخيمها، حيث تمركزت على شارع حيفا، والباذان، والعقربانية، والنصارية، وبيت حسن، وعين شبلي.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين، وتعمدت تدمير البنية التحتية والشوارع في البلدة.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، واعتقلت الشاب فودا محمد خليل، شقيق الشهيد أحمد العنتير.