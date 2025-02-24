موجة البرد القارس تتسبب في وفاة 3 أطفال حديثي الولادة في غزة

أعلن المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيرية سعيد صلاح، اليوم الاثنين في تصريح خاص للجزيرة عن وفاة 3 أطفال حديثي الولادة في مدينة غزة من 8 أطفال وصلوا إلى قسم العناية المركزة في المستشفى بسبب البرد الشديد وانعدام المأوى المناسب.

وأوضح صلاح أن الأطفال الثلاثة، الذين لم تتجاوز أعمارهم الشهرين، تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة للغاية، حيث كانت درجات حرارة أجسادهم منخفضة بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية. هذا الوضع أثر بشكل كبير على قدرتهم على التنفس ووظائف الكلى والكبد والمخ.

وأكد صلاح أن هؤلاء الأطفال كانوا يعيشون في خيام نزوح مصنوعة من القماش والنايلون، دون تدفئة أو أي عوامل حماية من البرد القارس، محذرًا من تزايد الوفيات بين الأطفال في ظل استمرار موجة البرد الشديد، التي تشهد انخفاضًا غير مسبوق في درجات الحرارة.

يذكر أن قطاع غزة يواجه منذ أيام موجة قطبية شديدة البرودة، مصحوبة برياح عاصفة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير العديد من الخيام وتهديد حياة مئات العائلات النازحة.