حماس تنفي التصريحات المنسبوبة للقيادي موسى أبو مرزوق

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الاثنين، إن التصريحات الإعلامية المنسوبة لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن المقابلة أُجريت قبل عدة أيام، والتصريحات التي نُشرت لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، وتم إخراجها من سياقها بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قُدم في المقابلة، مؤكدة أن القيادي أبو مرزوق شدد على أن عملية السابع من أكتوبر المباركة هي تعبير عن حق شعبنا في المقاومة ورفضه للحصار والاحتلال والاستيطان.

وبين أنه، شدد على أن الاحتلال المجرم هو المتسبب في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة، وتُعد انتهاكًا للقوانين الدولية، وكانت صادمة للعالم أجمع، متابعاً "وأكد التزام الحركة بمواقفها الثابتة وحق شعبنا في المقاومة حتى إزالة الاحتلال عن كامل أرضنا".

وتابعت الحركة في بيانها "كما أكد الدكتور أبو مرزوق على موقف الحركة الثابت في التمسك بحق شعبنا في المقاومة بجميع أشكالها، حتى التحرير والعودة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة. وأوضح أن سلاح المقاومة ملك لشعبنا، وهدفه حماية شعبنا ومقدساتنا، ولا يجوز التفريط به أو التنازل عنه طالما أن هناك احتلالًا لأرضنا".