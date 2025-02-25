ارتفاع وفيات الأطفال بسبب البرد في غزة وسط أوضاع إنسانية كارثية

أعلن الدكتور أحمد الفرا رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي وفاة الطفلة شام يوسف الشنباري (60 يومًا) داخل خيمتها في منطقة المواصي بمدينة خانيونس بسبب البرد الشديد، ليرتفع عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم جراء موجة البرد القاسية إلى أربعة أطفال .

وأكد الدكتور الفرا، أن حالات وفاة الأطفال مرشحة للزيادة بسبب سوء الأحوال الجوية والتدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. كما أشار إلى وجود أطفال في العناية المكثفة بعد تدهور صحتهم بفعل البرد الشديد.

من جانبه، كشف الدكتور سعيد صلاح، المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيرية في غزة، أن ثلاثة أطفال توفوا بالأمس بسبب البرد، حيث وصلت الحالات في حالة تجمد كامل وتعاني من هبوط تام في الدورة الدموية وموت دماغي.

وكشف عن وفاة خمسة أطفال في شمال غزة خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة البرد الشديد، حيث تراوحت أعمارهم بين شهر وشهرين.

ولا تزال عدة حالات لأطفال في العناية المكثفة، وسط مخاوف متزايدة من تسجيل وفيات جديدة بسبب استمرار موجة البرد القارس. وأكد الدكتور صلاح أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية، مع نقص حاد في وسائل التدفئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر.

وأضاف أن هناك مخاوف كبيرة من تسجيل وفيات جديدة، خاصة مع استمرار موجة البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة، في ظل الظروف الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع.