استشهاد سوريين اثنين بقصف الاحتلال جنوب غرب دمشق

استشهد مواطنان سوريان على الأقل، مساء الثلاثاء، جراء العدوان الإسرائيلي والغارات الجوية التي استهدفت مناطق جنوب غربي دمشق، وفق ما أفاد به المرصد الحقوقي السوري.

وقال المرصد إن الضربات الإسرائيلية استهدفت منطقة الكسوة، "وتسببت في مقتل شخصين على الأقل".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف أهدافًا عسكرية تحوي أسلحة في جنوب البلاد، وأنها تشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق ومنطقة إزرع بدرعا بأربع غارات جوية على الأقل، وتسببت في اندلاع حريق في مكان الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مراسلين وسكان، سماعهم دوي انفجارات وطائرات تحلِّق على ارتفاع منخفض في دمشق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مدونون في سوريا القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي العاصمة دمشق.

وتزامنًا مع القصف الجوي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعمق يصل إلى نحو 8 كيلومترات في ريفي درعا والقنيطرة، ووصلت إلى تخوم قرية البكار غربي درعا، قبل أن تنسحب لاحقا.