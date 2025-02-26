اللجنة الإعلامية في مخيم جنين: الاحتلال يهدف لإنهاء صفته كمخيم للاجئين

أعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على جنين ومخيمها لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينياً، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تهجير الآلاف قسراً من منازلهم.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال قام، ولأول مرة منذ عام 2002، بدفع دبابات إلى محيط المخيم، مع تنفيذ عمليات تجريف وشق طرق واسعة. وأسفرت هذه الهجمة عن تدمير ممنهج طال أكثر من 120 منزلاً بشكل كامل، وعشرات المنازل الأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى تخريب شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وأوضحت اللجنة أن الاحتلال يسعى لتغيير معالم المخيم وإنهاء صفته كمخيم للاجئين، في إطار مخطط لتهجير الأهالي قسراً وتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني ضمن حرب إبادة مستمرة.

كما أشارت اللجنة إلى أن العدوان تسبب بتعطل الخدمات الأساسية، بما في ذلك توقف العملية التعليمية، وحرمان أكثر من 2000 طالب من الوصول إلى مدارسهم التابعة للأونروا، بالإضافة إلى تعطل الخدمات الصحية وازدياد الأزمة الإنسانية في المخيم.

ومع اقتراب شهر رمضان، دعت اللجنة أهالي الضفة الغربية لتعزيز التكافل الاجتماعي، وحثت المؤسسات الفلسطينية والأهلية على تكثيف جهودها لدعم النازحين من المخيم الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم جراء هذا العدوان.