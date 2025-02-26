التنمية الاجتماعية تعلن عن الكشف التاسع من المساعدات الغذائية في خانيونس

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية – مديرية خانيونس عن صرف الكشف التاسع من دورة التوزيع الأولى للمواد الغذائية لمحافظة خانيونس، وذلك للمناطق التالية:

- معسكر خانيونس

- فش فرش (الإقليمي)

- المواصي الجنوبية (القبة)

- حي الأمل – المنطقة الشرقية

- معن

وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة في محافظة خانيونس 45 ألف أسرة، من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

وتدعو الوزارة المواطنين الذين لم يُحدثوا بياناتهم إلى القيام بذلك فورًا عبر الرابط الإلكتروني، لضمان استفادتهم من الخدمات المقدمة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة القنوات الرسمية للوزارة.

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