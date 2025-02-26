أحمد شقورة : شهادة صحافي لم يتعرف عليه رفاقه بعد خروجه من سجون الاحتلال

لطالما استهدف الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين والأطباء بشكل خاص، في حملة إبادة فاقت في وحشيتها كل تصورات البشر. أحمد شقورة، الصحافي الفلسطيني من غزة، خرج قبل أسبوع من معتقلات الاحتلال بعد عشرة أشهر من العذاب المتواصل، متنقلًا بين سجون مختلفة.

قد لا تعرف أحمد حينما تراه وهو خارج من الزنزانة، بل لم يعرفه رفاقه، والأدهى أنه لم يعرف نفسه" حينما نظرت إلى نفسي بالمرآة لم أعرف نفسي"

فقد شقورة 65 كيلو من وزنه، ولم تعد قدماه قادرتين على ذلك الحمل الثقيل المنصب على كتفيه.

تحدثت الرسالة مع أحمد شقورة، من سكان مشروع بيت لاهيا، وهو صحافي يعمل في الصحافة منذ 2005، وهو ابن الثمانية والثلاثين عامًا، ولديه خمسة أولاد.

ويذكر أنه تم اعتقاله من أمام مسجد فلسطين، حينما كان يقوم بعمله كصحافي، ورغم أن الاحتلال كان يعلم أنه صحافي.

يحكي شقورة عن تلك الليالي الصعبة التي عاشها في السجون، وهو يتنقل من معتقل لآخر، ويذكر أن الاحتلال كان ينقل أخبارًا كاذبة على مدار الساعة: "غزة تدمرت، لا حياة فيها، لا يوجد لكم عائلة أو أهل لا يوجد مخيم جباليا، لا يوجد بيت لاهيا، وكان ذلك نوع من عذاب يمارس علينا"

كان الطعام شحيحًا، لقمة أو لقمتين فقط لتبقيك على قيد الحياة، لا أكثر. لذلك، خرج الأسرى وقد فقدوا أكثر من نصف أوزانهم.

" بدأت أول أساليب التعذيب عند الجيش، وعندما كان يتم نقل الأسير من سيارة لأخرى أو من زنزانة لأخرى، كانوا يضربونني على قدميّ، ويشبحونني. أعاني اليوم من تهتك في عضلات اليدين والقدمين بسبب طول مدة الشبح والضرب." يقول شقورة

الحرمان من النوم كان وسيلة من وسائل التعذيب التي مورست على أحمد شقورة ورفاقه، بالإضافة إلى الحرمان من الطعام والأغطية. أساليب كثيرة كانت تمارس، لكنها لم تتوقف لحظة، بل مستمرة على مدار الساعة. يذكر أنه تم تهديد العديد من زملائه في المعتقل بعائلاتهم، بل ونقلوا لهم أخبارًا كاذبة.

ولا ينسى شقورة أصعب حالة مرّت عليه: "لقد دخل علينا أحد الأسرى وهو محترق الظهر والعينين، فقد البصر في عينه اليسرى لاحقًا، لأن أحد الجنود سكب عليه الحامض (الأسيد) فاحترق وتشوه، وبقي يعاني فترة طويلة لأنه مُنع من العلاج أيضًا."

أسرى قدامى تم حبسهم مرة أخرى مع أحمد شقورة، لكنهم شهدوا بأن ظروف الاعتقال قد ازدادت وحشية منذ السابع من أكتوبر: تجويع، قمع، منع من العلاج والتدفئة.

خلال فترة الاعتقال، كانوا يخافون من وصول صوت الحقيقة، لذا كانوا يعتقلون كل الصحافيين، وأي شخص يُعرف داخل الأسر بأنه صحافي أو طبيب يُنكل به أكثر وأكثر، حسب شهادة شقورة، الذي يرى أن المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر ليس لها أي دور في حماية الصحافيين أو حتى توصيل أخبارهم.

لم يكن يوم الحرية يومًا مليئًا بالفرح. فرح الفلسطيني منقوص. كان شقورة يبحث عن أصدقائه، يسأل عنهم واحدًا تلو الآخر، وفي كل مرة يتلقى ردًا: "استشهد."

ومع أخبار الشهادة، تأتي أخبار الردم، والبيوت، ووحشة الخيام. عذابات الفلسطيني التي يرتكبها الاحتلال كثيرة، وأولها الأسر.

يضيف شقورة: "لا أحد في السجن أخبرنا أننا سنخرج، لكننا كنا نشعر أن هناك شيئًا ما يحدث ولا نعلم عنه. فهمنا أن هناك صفقة تبادل، ولم يكن أي منا يصدق ما يحدث أو ما يشعر به إلا عندما يضع قدمه في غزة وقد تحرر من الاعتقال.