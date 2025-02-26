إنجاز تاريخي الليلة: أكبر دفعة تحرير للأسرى في صفقة «طوفان الأحرار»

في خطوة تُعد انتصارًا جديدًا للشعب الفلسطيني، تستعد المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، للإفراج عن الدفعة السابعة والأكبر من الأسرى الفلسطينيين، ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

تفاصيل الدفعة السابعة

بحسب مصادر مطلعة، فإن الدفعة السابعة ستشمل نحو 620 أسيرا فلسطينيا، وهي الأكبر منذ بدء تنفيذ الصفقة.

وصرح مكتب إعلام الأسرى أنه من المتوقع الإفراج الليلة عن 620 أسيرًا من قطاع غزة وتجري الاستعدادات لاستقبالهم.

ونشر مكتب إعلام الأسرى توزيع الأسرى الذين سيتحررون في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار:

- 151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية موزعين كما يلي:

- 43 أسيرًا سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس

- 97 أسيرًا إبعاد إلى خارج الوطن

- 11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر

- 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال

- الدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر سيتم نشرها لاحقاً.

في هذا السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة استجابت لطلب الوسطاء بخصوص ترتيبات تبادل جثامين الأسرى الإسرائيليين، وفق آليات تضمن التزام الاحتلال بتنفيذ العملية بشكل كامل.

وأضاف أن "حماس تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها، وسنكون خلال ساعات أمام إنجاز جديد في معركة طوفان الأسرى، بالإفراج عن الدفعة السابعة، وهي الأكبر حتى الآن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار."

تحديات وتأخيرات في التنفيذ

على الرغم من التفاهمات، شهدت عملية الإفراج بعض التعقيدات، حيث أرجأت سلطات الاحتلال تنفيذ الدفعة السابعة عقب مشاورات أمنية داخلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

كما أفادت مصادر حقوقية بأن الاحتلال حاول التلاعب بأسماء الأسرى المفرج عنهم، في محاولة لعرقلة تنفيذ الاتفاق.

لكن المقاومة الفلسطينية أجبرت الاحتلال على الرضوخ والانصياع للتفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وستجري عملية التسليم بشكل متزامن منتصف الليلة.

ويُشكل هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني، حيث استطاعت المقاومة فرض معادلة جديدة تُمكّنها من تحرير الأسرى رغم تعنت الاحتلال. ويبقى هذا الانتصار تأكيدًا على صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على انتزاع حقوقه، مهما بلغت التحديات.