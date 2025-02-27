فجر الحرية.. فلسطين تستقبل عشاقها

في مشهد ملحمي يعكس صمود الشعب الفلسطيني وانتصاره على آلة الحرب الإسرائيلية، استقبل الفلسطينيون الدفعة السابعة من الأسرى المحررين، الذين خرجوا من ظلمات الزنازين إلى رحاب الحرية، بعد مماطلة الاحتلال ومحاولاته الفاشلة لعرقلة الإفراج عنهم.

هذه الدفعة، التي ضمت أكثر من 600 أسير، بينهم نساء وأطفال، وأسرى محكومون بالمؤبدات وسنوات طوال، جاءت تتويجًا لصمود الحركة الأسيرة، وجهود المقاومة الفلسطينية التي فرضت شروطها على الاحتلال، بالتزامن مع استعادة جثامين أسرى العدو.

إصرار فلسطيني وإحباط للمماطلة الإسرائيلية

لم تكن عملية الإفراج عن الأسرى سهلة، إذ سعى الاحتلال إلى تعطيلها بشتى الطرق، لكن إصرار المقاومة، وجهود وساطة مصر وقطر، أحبطت هذه المحاولات وأجبرت الاحتلال على الالتزام بشروط الاتفاق.

هذه الدفعة تحمل دلالات مهمة، أبرزها أن الاحتلال لم يعد قادرًا على التهرب من استحقاقات الاتفاق، وأن ورقة الأسرى باتت في يد المقاومة، التي نجحت في فرض معادلة تبادل عادلة تمنع الاحتلال من استغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأسرى وعائلاتهم.

مشاهد مؤثرة.. ورسائل الحرية

لحظة الإفراج عن الأسرى لم تكن مجرد حدث سياسي، بل مشهد وطني جسد روح المقاومة والانتصار. فور وصولهم، سجد المحررون شكرًا لله، ورفعوا شارات النصر، مؤكدين أنهم لم ينكسروا رغم سنوات الأسر. كما وجّهوا التحية إلى المقاومة وأهالي غزة، تعبيرًا عن امتنانهم لمن كان لهم الفضل في استعادة حريتهم.

وفي رسالة تحدٍ، قام الأسرى بتمزيق ودوس الملابس التي أجبرهم الاحتلال على ارتدائها، والتي حملت رموزًا إسرائيلية، في مشهد عكس رفضهم لمحاولات الاحتلال إذلالهم.

ازدواجية المعايير الدولية

على الرغم من أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يُعدّ انتصارًا إنسانيًا ووطنيًا، إلا أن الموقف الدولي لا يزال يرزح تحت ازدواجية المعايير. ففي الوقت الذي تسلط فيه بعض الدول الضوء على قضية الأسرى الإسرائيليين، تتجاهل بشكل متعمد معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون أسوأ أنواع التنكيل في سجون الاحتلال.

من هنا، جاء بيان لحركة حماس ليطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسات الكيل بمكيالين، والاعتراف بمعاناة الأسرى الفلسطينيين كقضية إنسانية وقانونية لا يمكن إنكارها.

الحرية.. خيار المقاومة

رسالة الإفراج عن الدفعة السابعة واضحة: الحرية لن تُمنح، بل تُنتزع بالقوة.

هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضحيات الأسرى وصمودهم، ودور المقاومة في فرض معادلات جديدة على الاحتلال.

ومع استمرار المفاوضات حول المرحلة الثانية، يبقى الشعب الفلسطيني متمسكًا بخيار المقاومة كسبيل وحيد لاستعادة الحقوق، وفي مقدمتها حرية الأسرى.

فجر جديد بزغ في فلسطين، حيث الحرية تُنتزع رغم أنف الاحتلال، وحيث الأسرى المحررون يعيدون رسم ملامح الانتصار، حاملين رسالة أن النضال مستمر حتى تتحقق الحرية الكاملة لكل أبناء الوطن.

مفاوضات المرحلة الثانية.. بين التصعيد والالتزام

مع اكتمال الإفراج عن هذه الدفعة، تبرز تساؤلات حول مستقبل المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة في ظل تهديدات حكومة الاحتلال بالمماطلة والتراجع.

لكن المقاومة حسمت موقفها، مؤكدة أنها مستعدة للدخول في جولة جديدة من المفاوضات، مع التمسك بتنفيذ بنود الاتفاق بحذافيرها.

في المقابل، فإن أي محاولة من الاحتلال للتراجع ستؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر، وربما إلى تصعيد ميداني يضع الأسرى الإسرائيليين في غزة في خطر أكبر