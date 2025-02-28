يهود إيطاليون يعلنون معارضتهم خطة التطهير العرقي في غزة

أعرب أكثر من 200 يهودي إيطالي معارضتهم لخطة التطهير العرقي في قطاع غزة داعين الحكومة الإيطالية إلى عدم التواطؤ معها.

جاء ذلك في إعلان، نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا"، إحدى كبريات الصحف الإيطالية، الأربعاء.

وجاء في الإعلان: يريد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، إبعاد الفلسطينيين من غزة، وفي الوقت نفسه، يستمر العنف من المستوطنين والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف أن "يهود إيطاليا يقولون لا للتطهير العرقي، ولا ينبغي لإيطاليا أن تكون متواطئة مع الخطة".

وحمل الإعلان توقيع أكثر من 200 يهودي في إيطاليا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.