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^200 مثال: غزة العزة

رابط تحديث التسجيل في رابط برنامج الغذاء العالمي للمساعدات

الرسالة نت - غزة

يُعلن برنامج الغذاء العالمي عن تحديث إجراءات التسجيل للاستفادة من المساعدات الإنسانية، وذلك بهدف تسهيل وصول المستحقين للدعم الغذائي.

ندعو جميع المستفيدين الحاليين والجدد إلى تحديث بياناتهم والتسجيل عبر الرابط الرسمي لضمان استمرار حصولهم على المساعدات بكل سهولة.

📌 للتسجيل أو تحديث بياناتكم، يرجى الضغط على الرابط التالي:
🔗 رابط التسجيل في برنامج الغذاء العالمي

📢 هام: يُرجى التأكد من إدخال المعلومات الصحيحة لضمان معالجة الطلب بنجاح.

 

وكان برنامج الغذاء العالمي قال إنه أطلق الرابط للتقديم إلكترونيا لتقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين في قطاع غزة جراء الحرب الدائرة.

وذكر أنه تم إطلاق رابط التسجيل للتقدم إلكترونيا بطلب الحصول على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي للأسر المتقدمة والمتضررة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301116

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