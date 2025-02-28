اللجنة الإعلامية لمخيم جنين: العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 27 فلسطينياً ونزوح 20 ألف

قالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة ومخيمها لليوم الـ39 على التوالي أسفر عن استشهاد 27 فلسطينياً ونزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة، أن نحو 90% من سكان المخيم اضطروا للنزوح قسراً نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

وأوضح البيان أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى دمار واسع في المخيم، مع انقطاع تام للمياه والكهرباء، بالإضافة إلى نقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية للأطفال. كما توقفت المدارس والخدمات الصحية، وتم تدمير نحو 498 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كامل.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال كثف من عمليات الاعتقال، حيث طالت نحو 187 فلسطينياً، فيما أخضعت العديد منهم للتحقيق الميداني خلال 336 عملية مداهمة، بالإضافة إلى 15 عملية قصف جوي استهدفت مواقع مختلفة.

وأضافت اللجنة أن الساعات الأخيرة شهدت إصابة طبيب وسيدة برصاص الاحتلال، حيث أصيب الطبيب في قدمه في حي الزهراء، بينما أصيبت السيدة في المخيم أثناء محاولتها الوصول إلى منزلها. كما استهدفت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف أثناء محاولتها نقل السيدة المصابة.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال دمر خط المياه الرئيسي في بئر السعادة، وأحرق العديد من المنازل وجرف الطرق الرئيسية في المخيم. كما استولت قوات الاحتلال على عدد من المنازل لتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

في الختام، دعت اللجنة أهالي الضفة الغربية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وزيادة الجهود لمساعدة النازحين من مخيم جنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.