إغلاق نظام الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التعليم للعدو والسبب الشهيد السنوار!

أعلن وزير التعليم في كيان العدو يوآف كيش إغلاق نظام الذكاء الاصطناعي الذي كان يستخدم في التعليم الديني الرسمي في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى “استفسارات وشكاوى عديدة تلقاها بشأن مشاكل نشأت عند استخدامه”، بحسب ما نشر موقع “يديعوت أحرونوت”.
وأشار كيش إلى أن محرك الذكاء الاصطناعي للتعليم الحكومي الديني تم بناؤه بشكل فريد ومختلف عن محرك التعليم الحكومي، وذلك بسبب متطلّبات التعليم الحكومي الديني لقيود مختلفة.
القرار جاء بعد أن اشتكى معلمو التعليم الديني وأولياء الأمور من محتوى المحرّك.
ومن بين الشكاوى الرئيسية أنه خلال محادثة مع النظام، سُئلت عما إذا كان باروخ غولدشتاين (مرتكب مجزرة الحرم الابراهيمي بحق المصلين المفلسطينيين) إرهابيا – فأجابت أن أفعاله تشكل عملًا إرهابيًا؛ ولكن عندما سُئل عما إذا كان ما فعله قائد حركة حماس يحيى السنوار في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 يعدّ أيضًا عملًا إرهابيًا، رفض الإجابة، بحجة أنه سؤال سياسي