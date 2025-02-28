إغلاق نظام الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التعليم للعدو والسبب الشهيد السنوار!

أعلن وزير التعليم في كيان العدو يوآف كيش إغلاق نظام الذكاء الاصطناعي الذي كان يستخدم في التعليم الديني الرسمي في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى “استفسارات وشكاوى عديدة تلقاها بشأن مشاكل نشأت عند استخدامه”، بحسب ما نشر موقع “يديعوت أحرونوت”.

وأشار كيش إلى أن محرك الذكاء الاصطناعي للتعليم الحكومي الديني تم بناؤه بشكل فريد ومختلف عن محرك التعليم الحكومي، وذلك بسبب متطلّبات التعليم الحكومي الديني لقيود مختلفة.

القرار جاء بعد أن اشتكى معلمو التعليم الديني وأولياء الأمور من محتوى المحرّك.

ومن بين الشكاوى الرئيسية أنه خلال محادثة مع النظام، سُئلت عما إذا كان باروخ غولدشتاين (مرتكب مجزرة الحرم الابراهيمي بحق المصلين المفلسطينيين) إرهابيا – فأجابت أن أفعاله تشكل عملًا إرهابيًا؛ ولكن عندما سُئل عما إذا كان ما فعله قائد حركة حماس يحيى السنوار في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 يعدّ أيضًا عملًا إرهابيًا، رفض الإجابة، بحجة أنه سؤال سياسي