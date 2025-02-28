وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الفلسطينية تعلن يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الفلسطينية أن يوم غدٍ السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك بعد تحري الهلال.

وكانت عدة دول إسلامية قد أعلنت عن بداية شهر رمضان غداً السبت، من بينها السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق ومصر وعُمان واليمن والسودان وإندونيسيا والشيشان، بالإضافة إلى الجالية الإسلامية في أستراليا.

وفي العالم العربي، دعت الهيئات الدينية الرسمية إلى تحري رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة، الـ29 من شهر شعبان، حيث كانت سلطنة عمان أول دولة تعلن عن رؤية الهلال، مؤكدة بذلك أن شهر رمضان سيبدأ غداً السبت.

وفي فلسطين، تجمهر العشرات في المسجد الأقصى وفي بعض المدن الفلسطينية لتحري الهلال ورصد بداية الشهر الفضيل.