تفاصيل المشادة الكلامية بين ترمب وزيلينسكي

شهد البيت الأبيض، مساء الجمعة، توترًا ومشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث قال الأول لضيفه إنه "يخاطر بحرب عالمية ثالثة".

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية بأن توترات شهدها مكتب الرئيس ترامب أثناء حديثه مع زيلينسكي أمام وسائل الإعلام، حيث خاطبه بالقول: "أنت تخاطر بحياة ملايين الأشخاص".

وأضاف مقاطعا محاولات زيلينسكي الحديث: "أنت تخاطر بحرب عالمية ثالثة، وما تفعله يعتبر عدم احترام للبلاد".

وتابع: "إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سنترك (دعم الحرب)، وإذا تركنا فستقاتل بمفردك حتى النهاية".

وزاد الرئيس الأمريكي: "أنتم تقللون من احترام بلدنا، أعلم أنكم لن تكسبوا” الحرب ضد روسيا.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة نظيره الأوكراني في زيارة تنطوي على رهانات تتخطى بكثير اتفاقا بشأن موارد كييف من المعادن الإستراتيجية.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب زيلينسكي قرابة الساعة 11,00 (16,00 ت غ)، في وقت تسعى كييف للحصول على دعم بوجه الهجوم الروسي المستمر منذ شباط/فبراير 2022، رغم أن الرئيس الجمهوري تخلى تماما عن سياسة سلفه جو بايدن القاضية بمساندة كييف واختار التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولطف ترامب الخميس من نبرته حيال زيلينسكي مقللا من شأن الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه الأسبوع الماضي ونعته فيها بأنه “دكتاتور".

وقال ردا على أسئلة الصحافيين بهذا الصدد "هل قلت هذا؟ لا يسعني أن أصدق أنني قلت هذا” قبل الانتقال بسرعة إلى سؤال ثان. وأكد لاحقا أن لديه "الكثير من الاحترام" لنظيره الأوكراني.

وقد يكون هذا التبدل في خطاب المطور العقاري السابق الذي يعتمد نهج “الصفقات” حتى في السياسة والدبلوماسية، على ارتباط بالاتفاقية التي يتوقع إبرامها بين البلدين خلال هذه الزيارة.