4 سيناريوهات تحسم مصير اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل

تنتهي اليوم، السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وامتدت على مدار 42 يومًا.

وقد تخللت المرحلة الأولى صعوبات ومحطات فاصلة، ما يعكس حجم التعقيدات التي يحملها الاتفاق، ويكشف أيضًا عن حجم التعقيدات التي تنتظر المرحلة الثانية.

ويبدو مصير المرحلة الثانية من الاتفاق مجهولًا وبلا أفق واضح، بين ضغوط اليمين المتطرف لاستئناف الحرب ورغبة الإدارة الأمريكية في استعادة جميع أسرى الاحتلال.

ومع انتهاء المرحلة الأولى، يقف الجميع أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على الوصول إلى المرحلة الثانية.

ورغم التزام المقاومة بتعهداتها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، والمتمثلة في إطلاق سراح 33 أسيرًا، 25 منهم أحياء و8 جثامين، فإن الاحتلال تنصل من عدة التزامات كان من المفترض أن تُطبق، وأهمها تنفيذ البروتوكول الإنساني، الذي يتضمن ترميم المستشفيات، وإدخال البيوت المؤقتة والخيام، والمعدات اللازمة لإزالة الركام وانتشال الشهداء وفتح الطرق. كما أعلن رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر، والذي نص الاتفاق على أن يبدأ الانسحاب منه في اليوم الـ42 من الاتفاق، وينتهي بالكامل بحلول اليوم الـ50، وهو اختبار حقيقي، وربما يكون مفتاحًا للمرحلة الثانية.

ومن الواضح أن الاحتلال يتنصل من تنفيذ هذه البنود، ليبقيها ورقة ضغط بيده يستغلها خلال مفاوضات المرحلة الثانية، خاصة بعدما فقد أهم أوراق الضغط، والمتمثلة في عودة النازحين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، والانسحاب من محور نتساريم وسط القطاع، وإعادة فتح معبر رفح.

ووفق الاتفاق، كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما عطله الاحتلال حتى الآن، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة للمرحلة القادمة.

السيناريوهات المحتملة:

1- تمديد المرحلة الأولى:

وهو السيناريو الأرجح في ظل عدم بدء جولات التفاوض على المرحلة الثانية حتى الآن.

ولكن حتى هذا الاحتمال يحمل تعقيدات واختلافات كبيرة بين الطرفين؛ فالاحتلال من جهته يرغب في استمرار دفعات إطلاق سراح الأسرى خلال فترة التمديد، بينما لن تقبل المقاومة بذلك حتى لا تفقد ورقة القوة المهمة بيدها خلال مفاوضات المرحلة الثانية.

كما يرغب نتنياهو في التملص من الشقّ السياسي من الاتفاق، الذي ينص على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب تمامًا.

2- استئناف الحرب بشكلها السابق:

وهو سيناريو مستبعد حتى الآن نتيجة الضغط الكبير الذي يتعرض له نتنياهو من قبل المعارضة وأهالي الأسرى، والأهم من ذلك الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، الذي أجبره على القبول بالصفقة، وأعلن مرارًا ضرورة التوجه للمرحلة الثانية وإعادة جميع الأسرى.

ورغم تصريحات ترامب الأخيرة، التي قال فيها إنه سيطلق يد نتنياهو لإعادة الحرب وإنه يدعم توجهات حكومة الاحتلال أيًا كانت، فإن هذه التصريحات تأتي بهدف ممارسة المزيد من الضغط على المقاومة الفلسطينية.

3- التنصل من المرحلة الثانية مع تصعيد محدود:

وهو سيناريو محتمل في ظل التعقيدات الكبيرة التي تنتظر مفاوضات المرحلة الثانية، خاصة أن نتنياهو يواجه معارضة من داخل حكومته للانسحاب من القطاع وإنهاء الحرب، مما قد يفجر المفاوضات ويدفع بالطرفين نحو تصعيد ليوم أو عدة أيام.

4- التوجه نحو المرحلة الثانية:

وهو سيناريو مرجح، لكنه يواجه إشكاليات كبيرة ويحمل العديد من التحديات التي واجهتها المرحلة الأولى، ويتطلب تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل، وأهمها البروتوكول الإنساني، والانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي سيشكل مفتاح التمهيد للمرحلة الثانية.

ورغم محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته، وهو أمر متوقع، فإن ورقة الأسرى الـ60، الذين تحتجزهم المقاومة، ستجبر الاحتلال في النهاية على الذهاب إلى المرحلة الثانية، خاصة في ظل التوقعات بأن أكثر من نصفهم أحياء.