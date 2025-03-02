نتنياهو يهدد بقصف سوريا بذريعة (حماية الدروز)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش "بحماية سكان جرمانا" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأوضح ديوان نتنياهو، إنه لن يسمح لما وصفه بـ"النظام الإسلامي في سوريا بالمساس بالدروز"، مهدداً بضرب النظام السوري في حال مساسه بالدروز في جرمانا.

أكد ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن تل أبيب لن تسمح لما وصفته بـ"النظام الإسلامي المتطرف في سوريا" بالمساس بالدروز.

من جانبه، قال ربيع منذر عضو مجموعة العمل الأهلي بمدينة جرمانا رداً على تهديدات نتنياهو "نحن عرب سوريون ومتمسكون بأرضنا ولم نطلب حماية من أحد"، مبيناً أن الإدارة السورية سترد على نتنياهو و"لن نسمح باستخدامنا وسنعمل لتسليم المتورطين في حادث إطلاق النار للسلطات".

وكانت توترات أمنية اندلعت في مدينة جرمانا بريف دمشق، على خلفية مقتل عنصرين من الأمن الداخلي على يد مسلحين في المدينة.

وأمهلت السلطات الأمنية السورية المسلحين في جرمانا 5 أيام لتسليم السلاح ورفع الحواجز، وأرسلت تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة.

وأضاف المصدر أن مفاوضات تجري الآن بين وجهاء المدينة وإدارة الأمن العام بشأن تسليم السلاح الموجود في جرمانا وإنشاء نقاط أمنية داخلها.