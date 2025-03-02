لجان المقاومة: إغلاق معابر غزة ووقف المساعدات خرق صهيوني وإعلان لحرب التجويع

أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بياناً صحفياً أدانت فيه بشدة إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، معتبرةً ذلك خرقاً جديداً للاتفاق الموقع برعاية الوسطاء، وتصعيداً لحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من 17 شهراً.

وأكدت اللجان أن هذه الإجراءات الصهيونية تهدف إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة مواجهة هذه السياسات عبر الوحدة والصمود.

وفي سياق متصل، حذرت اللجان بعض التجار الذين يساهمون في مخططات الاحتلال من خلال رفع الأسعار وإخفاء البضائع، ووصفتهم بأنهم "أذرع خفية" تساعد في إحكام الحصار على قطاع غزة. ودعت الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية إلى التحرك العاجل لردع هؤلاء التجار، بفرض أشد العقوبات عليهم ومصادرة بضائعهم ومنعهم من مواصلة أعمالهم التي تضر بالمواطنين.

كما دعت لجان المقاومة كافة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء إلى التوقف عن نقل الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام الصهيونية، والتي تهدف إلى بث الشائعات وزعزعة الجبهة الداخلية. وشددت على أهمية التصدي لهذه الشائعات وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.

وأكدت اللجان في ختام بيانها أن الشعب الفلسطيني بوحدته والتزامه قادر على الانتصار على الاحتلال وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.