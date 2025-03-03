الشرطة تضبط كميات كبيرة من السلع وتوقف تجارًا مخالفين في خانيونس

نفذت شرطة مباحث التموين في محافظة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين 3 مارس، حملة واسعة لمكافحة غلاء الأسعار واحتكار السلع، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الأساسية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من التجار المخالفين.

ووفقًا لما أفادت به مصادر خاصة لـ"الرسالة"، فقد أسفرت الحملة عن توقيف 4 تجار مخالفين، بالإضافة إلى استدعاء وتحرير تعهدات لـ 35 تاجرًا آخرين، في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية، شملت:

75 طنًا من السكر.

15 طنًا من البصل.

2000 كيلوغرام من السكر من البسطات العشوائية في الأسواق.

200 لتر سيرج.

150 كيس طحين.

نحو 5 أطنان من اللحوم.



وأكدت شرطة مباحث التموين أن جميع المضبوطات تم بيعها في الميدان وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، ومنع استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتواصل الأجهزة المختصة تكثيف جهودها للرقابة على الأسواق، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالمستهلكين.