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استشهاد الشاب جهاد علاونة خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

استشهاد الشاب جهاد علاونة خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين
استشهاد الشاب جهاد علاونة خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

الرسالة نت

استشهد الشاب جهاد علاونة، في العشرينيات من عمره، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال حاصرت بناية سكنية في المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية وآليات وجرافات، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أُطلقت خلالها الأعيرة النارية بشكل كثيف، ما أسفر عن إصابة علاونة بجروح بالغة أدت إلى استشهاده.

يُشار إلى أن مدينة جنين ومخيمها يشهدان منذ 43 يومًا حملة عسكرية متواصلة من قبل الاحتلال، أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمنازل والبنية التحتية

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#شهيد #حصار #تشريد #قمع 3جنين

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