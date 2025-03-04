تسجيل مخالفات لتجار وضبط كميات من السلع الغذائية بالوسطى

في إطار جهود الجهات الرقابية لضبط الأسعار وحماية المستهلك، نفذت فرق المتابعة حملة مكثفة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية التي تم بيعها بأسعار مرتفعة أو تخزينها بطرق مخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 700 لتر من زيت السيرج لدى أحد السوبر ماركت، حيث تم بيعه بسعر 9 شواكل للتر. كما تم ضبط 1170 كجم من السكر بحوزة التاجر أ.ي.د، وتم بيع الباكو بسعر 6 شواكل.

وفي سوق النصيرات، ضبطت الفرق 900 لتر من زيت السيرج لدى أحد المتاجر، وتم إلزامه ببيعها بسعر 9 شواكل.

كما تم تحريز نصف طن من السكر لدى البسطات العشوائية في سوق دير البلح، وتم بيعها للمواطنين بسعر 6 شواكل.

كما شملت الحملة ضبط كميات كبيرة من المنتجات المجمدة، منها 5 مشاطيح سمك بكلا، و3.5 مشطاح سمك جرع، و3.5 طن من الدجاج والحبش المجمد، والتي تم العثور عليها داخل ثلاجات التاجر أ.ع في دير البلح، حيث تم التحريز عليها لمتابعة بيعها من قبل الجهات المختصة.

كما ضبطت الفرق 8 أطنان من اللحوم المثلجة لدى ثلاجات التاجر أ.ف.ب، وتم التحريز عليها لمتابعة آلية بيعها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحريز 9 أطنان من السكر لدى التاجر ش.أ.أ لحين بيعها من خلال نقاط معتمدة.

وفي إطار متابعتها للأسواق، قررت الجهات المختصة إيقاف التاجر م.أ.ج عن العمل بعد ورود شكاوى متكررة حول قيامه برفع أسعار الخضار. وبعد التحقق من مخزونه وتبريره بأنه يحصل على البضائع بأسعار مرتفعة من خانيونس، تم إلزامه بالتوقف عن البيع والشراء لعدم التزامه بالأسعار الحكومية.

كما تم استدعاء عدد من أصحاب البسطات الصغيرة الذين قاموا برفع الأسعار وإلزامهم بتوقيع تعهدات بعدم التلاعب بالأسعار مستقبلاً.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الجولات الرقابية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وحماية المواطنين من الاستغلال التجاري.