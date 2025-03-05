الإعلام الحكومي: ضبط 370 طنًا من السلع في 103 جولات تفتيشية بقطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، إن طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مباحث التموين، نفذت 103 جولات تفتيشية ميدانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، شملت 1005 منشآت تجارية متنوعة بين محال ومخازن في قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.

وأوضح البيان أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تسجيل 49 محضر ضبط بحق تجار مخالفين، وتوقيف 11 تاجرًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب التحفظ على 370 طنًا من المواد الغذائية والسلع التموينية.

وأكد المكتب أن الوزارة تواصل متابعة حالة الأسواق ميدانيًا من خلال طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن إجراءات إضافية خلال اليوم لتعزيز جهود منع الاحتكار وضبط الأسواق في قطاع غزة.