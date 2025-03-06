إصابات بالرصاص الحي واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمناطق مختلفة في الضفة المحتلة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول طفلة من بلدة قصرة جنوب شرق نابلس إلى مستشفى رفيديا بحالة حرجة، بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة فجر اليوم. وأشارت مصادر محلية إلى وقوع إصابتين أخريين بالرصاص الحي خلال الاقتحام نفسه.

وفي الخليل، أعلن الهلال الأحمر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا برصاص الاحتلال في قدمه، خلال تواجده في منطقة الريحية.



كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت القوات بلدة علار شمال طولكرم ومدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث داهمت عدة أحياء ونفذت عمليات تفتيش موسعة، وسط مواجهات مع الشبان.

وفي بيت فجار جنوب بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة/ كما اقتحمت مدينة سلفيت، حيث داهمت عددًا من المنازل ونفذت عمليات تفتيش، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط استنكار شعبي ودعوات للتصدي لاعتداءات الاحتلال.