الكشف عن اللوبي الغامض للضباط الإسرائيليين رفيعي المستوى في بروكسل

في نوفمبر 2024، تواجد أمير أفيفي، ضابط إسرائيلي متقاعد، مع فريق من الضباط رفيعي المستوى ومدير سابق للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في بروكسل لعقد مؤتمر صباحي مع أعضاء من حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي.

أفيفي هو مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يضم أكثر من 35,000 من الأفراد المتقاعدين أو الاحتياطيين من جميع فروع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

منذ فترة قصيرة بعد 7 أكتوبر، قاد أفيفي جهودًا للضغط لمنع فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على (إسرائيل) والتأثير على موقف الاتحاد من العدوان على غزة. كما ضغطت المجموعة ضد دعم قضية جنوب إفريقيا في لاهاي وضد وقف إطلاق النار. ومع ذلك، لم يستخدموا القنوات الرسمية لهذا الغرض.

وجد تحقيق أجرته “Follow the Money” أن أعضاء IDSF استضافوا مؤتمرًا في البرلمان وتم منحهم حق الوصول إلى المبنى لمدة عام تقريبًا دون الحصول على اعتمادات ضغط مناسبة، معتمدين بدلاً من ذلك على تصاريح زوار من أعضاء البرلمان الأوروبي لدخول المبنى. يأتي ذلك على الرغم من أن مدونة السلوك لأعضاء البرلمان الأوروبي تنص على أنه “يجب على الأعضاء الاجتماع فقط مع ممثلي المصالح المسجلين في سجل الشفافية”.

بالإضافة إلى ذلك، فشل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين التقوا بالمجموعة في الكشف عن هذه الاجتماعات، على الرغم من القواعد الجديدة للشفافية التي تم تقديمها في أعقاب فضيحة “قطر غيت” عام 2022.

بعد فترة وجيزة من هذه الاجتماعات، أدلى العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي ببيانات تتماشى مع آراء IDSF بشأن العقوبات والحرب في غزة ووقف إطلاق النار المحتمل.

“أصدقاء كُثر” في الاتحاد الأوروبي في الماضي، أبدى IDSF اهتمامًا ضئيلاً بالعاصمة الأوروبية. يقود مجموعة الضغط هذه ضباط عسكريون سابقون رفيعو المستوى، معروفون بمواقفهم المتشددة، ولديهم خط اتصال مباشر مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تعارض المجموعة بشدة وجود دولة فلسطينية وتدعو إلى استعمار الضفة الغربية.

في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي رسميًا عن “التزامه الطويل الأمد برؤية” فلسطين مستقلة، ويعارض المستوطنات.

لكن أفيفي، الذي وصف الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بأنه “معادٍ للسامية وغير صهيوني”، غيّر استراتيجيته منذ 7 أكتوبر، معلنًا أنه وجد “أصدقاء كُثر” في الاتحاد الأوروبي.

قامت المجموعة برحلات إلى بروكسل في مناسبات متعددة منذ عام 2023، وفقًا لنشاطها عبر الإنترنت، للترويج لمصالح (إسرائيل) لدى الممثلين الأوروبيين.

في المجمل، وافق ما لا يقل عن 19 عضوًا في البرلمان الأوروبي على الاجتماع مع ممثلي IDSF، الذين يتم تمويل أنشطتهم من خلال منظمة تمويل غامضة مرتبطة بمشاريع الاستيطان الإسرائيلية.

يجلس العديد من هؤلاء الممثلين في لجنة الشؤون الخارجية، التي تعمل على السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وجدت “Follow the Money” من خلال مقارنة الصور المتاحة للجمهور للأحداث مع الإعلانات الرسمية أن سبعة أعضاء في البرلمان الأوروبي لم يسجلوا تلك الاجتماعات عبر القنوات الرسمية.

تشمل قائمة “الأصدقاء” الجدد لأفيفي الذين لم يعلنوا عن بعض أو أي من اجتماعاتهم مع المجموعة اثنين من المسؤولين رفيعي المستوى الحاليين.