اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بجدة لاعتماد خطة إعمار غزة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً استثنائياً لمجلس وزراء الخارجية في العالم العربي والإسلامي، يوم غد الجمعة، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه.

وحسب ما أورد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، يأتي هذا الاجتماع ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويُرسل رسالة واضحة للعالم، بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، في القاهرة، أنّه يسعى لاعتماد "خطة إعمار غزة" حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في السابع من آذار/ مارس بجدة.

وتهدف الخطة إلى توفير بديل في مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة، من خلال تقديم خطط لإعادة إعمار القطاع المدمر دون تهجير سكانه.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها، وصل "الرسالة نت" نسخة منه، إنها ترحب بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير التي يواجهها شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وشددت الحركة على أن عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة، مثمنة الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء.

وأضافت أن الموقف العربي يعد موقفا مشرفا ورسالة تاريخية، مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر، ونؤكد أن شعبنا، المدعوم بموقف عربي موحد، قادر على إفشال هذه المحاولات والمؤامرات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشرت الرئاسة المصرية مسودة كاملة للخطة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، التي تتضمن ترتيبات خاصة بالحكم الانتقالي، قبل تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.