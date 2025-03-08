مغادرة الدفعة الـ36 من جرحى غزة للعلاج في الخارج

غادرت صباح اليوم السبت، الدفعة الـ36 من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري للعلاج في الخارج.

وأفادت مصادر محلية بمغادرة عددٍ من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، ضمن الدفعة الـ36 لإجلاء الجرحى، للعلاج خارج قطاع غزة.

ويأتي سفر المرضى والجرحى إلى خارج القطاع، تنفيذًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالرغم من اتفاق التهدئة الذي ينص على السماح بسفر 150 مريضا يوميا مع 3 مرافقين لكل حالة، إلا أن الاحتلال لا يسمح بالسفر إلا لعدد لا يتجاوز 30 إلى 40 مريض مع مرافقيهم.

ويواجه نحو 25 ألف مريض وجريح في قطاع غزة معاناة مضاعفة جراء منع الاحتلال لأكثر من 15 ألفا منهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات أمنية تعسفية تتضمن السماح لبعض المرضى بالسفر من دون مرافقين، أو السماح للأم بالسفر ومنع أطفالها من مرافقتها؛ ما يُفاقم معاناة الفلسطينيين.