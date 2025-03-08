إسهامات النساء في التكنولوجيا: إبداع وتمكين عبر التطبيقات المبتكرة

شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في دور النساء في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث قدّمن إسهامات بارزة عبر تطوير تطبيقات وابتكارات أحدثت تأثيرًا ملموسًا في مختلف المجالات

ولم تقتصر هذه المبادرات على تلبية احتياجات المستخدمين فحسب، بل ساهمت أيضاً في تعزيز تمكين المرأة وإبراز دورها الفاعل في صناعة التكنولوجيا. فيما يلي استعراض لأبرز التطبيقات المبتكرة التي أطلقتها رائدات أعمال، والتي تركت بصمة واضحة في السوق العالمية.

وفي هذا السياق، تم تطوير تطبيق HerVenture من قبل مؤسسة شيري بلير للنساء، ويهدف إلى تقديم تدريب تجاري للسيدات من خلال دروس قصيرة تغطي موضوعات مثل التمويل والتسويق والإدارة.

ويتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح للنساء في مختلف البيئات، وخصوصاً في الدول النامية، الوصول إلى المحتوى التعليمي اللازم لتعزيز مهاراتهن الريادية. يساعد التطبيق رائدات الأعمال على تطوير مشاريعهن وتحقيق الاستقلال المالي.

من جانب آخر، ساهمت ليزا بيتاني، المصورة الكندية ورائدة الأعمال، في تأسيس تطبيق Camera+، وهو تطبيق تصوير احترافي يوفر ميزات متقدمة لتحسين جودة الصور الملتقطة عبر الهواتف المحمولة. كانت بيتاني متزلجة على الجليد قبل أن تتجه إلى التصوير الفوتوغرافي بعد تعرضها لإصابة أنهت مسيرتها الرياضية.

ويتيح Camera+ للمستخدمين التحكم في إعدادات الكاميرا مثل التعريض الضوئي، التركيز اليدوي، والتعديلات المتقدمة، مما جعله من أكثر التطبيقات شعبية بين المصورين المحترفين وهواة التصوير على حد سواء.

وساعد التطبيق في إحداث ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، حيث وفر أدوات مبتكرة تعزز من جودة الصور.

وفي ذات السياق، أسست آيفي حق راسل، رائدة الأعمال البنغلاديشية، تطبيق Maya، الذي يهدف إلى تقديم معلومات صحية واستشارات طبية مجهولة الهوية للمستخدمين.

وقبل إطلاق التطبيق، عملت راسل في القطاع المالي في لندن، لكنها قررت العودة إلى بنغلاديش للمساهمة في تحسين الوصول إلى المعلومات الصحية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية.

ويتيح تطبيق Maya للمستخدمين الحصول على استشارات طبية مباشرة حول مجموعة واسعة من القضايا الصحية، مما يجعله أداة قيمة للأفراد الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الأطباء أو المستشفيات.

ويسهم التطبيق في تعزيز الصحة والرفاهية من خلال المعلومات الدقيقة والخدمات الطبية الموثوقة.

وفي سياق متصل، طورت إلينا بيرغلوند شيرويتزل، العالمة السويدية الحاصلة على درجة الدكتوراه في فيزياء الجسيمات، تطبيقNatural Cycles، الذي يستخدم خوارزميات متقدمة لمساعدة النساء في مراقبة دوراتهن الشهرية لأغراض منع الحمل أو التخطيط للحمل.

وقبل دخولها عالم ريادة الأعمال، كانت بيرغلوند شيرويتزل جزءًا من الفريق البحثي في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) الذي اكتشف جسيم هيغز بوزون.

وفي عام 2018، أصبح Natural Cycles أول تطبيق يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) كوسيلة رقمية لمنع الحمل، مما يعكس دقة التكنولوجيا المستخدمة في التطبيق.

تُبرز هذه التطبيقات الدور المتنامي للنساء في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث نجحت هؤلاء الرائدات في تطوير حلول مبتكرة تُلبي احتياجات حقيقية وتُحدث تغييراً ملموسًا في مختلف المجالات.

ومن تعزيز التواصل الاجتماعي إلى دعم التعليم وتمكين الصحة، تواصل رائدات الأعمال قيادة التحولات الرقمية وتحقيق تأثير إيجابي على مستوى العالم.