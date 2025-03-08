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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
ماذا يعني عدم إدخال الوقود لقطاع غزة ؟
08 مارس 2025 . الساعة: 02:05 م
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الرسالة نت
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301362
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