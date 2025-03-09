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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 80% من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة بسبب إغلاق الاحتلال المعابر

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https://alresalah.ps/p/301386

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حرب غزة إغلاق الاحتلال المعابر مياه نظيفة

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