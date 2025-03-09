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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
80% من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة بسبب إغلاق الاحتلال المعابر
09 مارس 2025 . الساعة: 12:04 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301386
كلمات مفتاحية
حرب غزة
إغلاق الاحتلال المعابر
مياه نظيفة
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