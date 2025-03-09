شهيدان وأربعة جرحى في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية

استشهد شابان فلسطينيان وأُصيب أربعة آخرون، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أُصيبت طفلة برصاصة في صدرها جراء قنصها من جنود الاحتلال في منطقة بيت حانون شمال القطاع.

ووفقاً لمصادر محلية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية، مما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة. وفي وقت لاحق، أصيبت طفلة برصاصة أطلقها قناص الاحتلال أثناء وجودها في بيت حانون، وحالتها وصفت بالحرجة.

وفي سياق متصل، قصفت زوارق الاحتلال الحربية، الليلة الماضية، ساحل بحر غزة بعدة قذائف، تزامنًا مع إطلاق نار استهدف ميناء الصيادين وعددًا من المنازل في المنطقة الساحلية، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

يأتي ذلك في أعقاب استشهاد ثلاثة فلسطينيين شرق رفح أمس السبت، جراء قصف جوي وإطلاق نار، بينما أصيب عدد آخر بجروح في مواقع متفرقة من قطاع غزة.

في الوقت نفسه، يستمر الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، في منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وتشديد الحصار على المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود، مما فاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية مع حلول شهر رمضان، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية