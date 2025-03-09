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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: اكثر من 25 ألف مريض ومصاب محرومون من العلاج خارج قطاع غزة بسبب إغلاق المعابر

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https://alresalah.ps/p/301395

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صفقة التبادل مفاوضات حرب غزة إغلاق المعابر المرحلة الثانية

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