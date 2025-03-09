لقاءات مباشرة بين واشنطن وحماس تثير غضب (إسرائيل)وبوهلر: "لسنا وكلاء لها"

لأول مرة، علّق آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى، على الاجتماعات المباشرة مع ممثلي حماس، مؤكدًا بعد ظهر اليوم (الأحد) أن “اللقاءات كانت مفيدة للغاية”.

وفي مقابلة مع CNN، أضاف بوهلر: “قد نشهد تطورًا فيما يخص غزة والأسرى خلال أسابيع”، مشيرًا إلى أن “جميع الأسرى قد يُفرج عنهم، وليس الأمريكيين فقط”.

كما تطرّق إلى استياء إسرائيل من المحادثات المباشرة التي يجريها البيت الأبيض مع حماس، قائلًا: “أتفهم سبب غضب الإسرائيليين، لكننا الولايات المتحدة – لسنا وكلاء لإسرائيل، ولدينا مصالحنا الخاصة”.

وأوضح أن اللقاءات مع ممثلي حماس “تمت بموافقة الرئيس دونالد ترامب وساهمت بشكل كبير في دفع جهود الإفراج عن الأسرى”.

في السياق ذاته، أفادت مصادر إسرائيلية تحدّثت مع مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن “أُصيبت بالدهشة” من رفض إسرائيل لهذه الاتصالات، وخاصة محاولتها “إحداث شرخ” بين بوهلر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف وايتكوف.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن “الإسرائيليين لا يدركون أن وايتكوف وبوهلر يعملان بتنسيق كامل، حيث أن بوهلر يعمل تحت إشراف وايتكوف، وجميع تحركاته جرت بموافقته وبعلم الرئيس ترامب”، مضيفين: “لا يوجد هنا ‘شرطي جيد وشرطي سيئ’ – التنسيق بينهما كامل”.