انعكاسات خطيرة على النساء والأطفال بغزة جراء إغلاق المعابر

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة من خطورة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، لما له من انعكاسات خطيرة على قطاعي المرأة والطفل، مؤكدةً أن هذا الوضع يفاقم معاناتهم ويعرض حياتهم لخطر شديد نتيجة النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية وأدنى متطلبات الحياة.

وأوضحت الوزارة أن النساء والأطفال يشكلون 70% من ضحايا العدوان وحرب الإبادة الجماعية، حيث بلغ عدد الشهيدات 12,316 امرأة من إجمالي 48,346 شهيدًا حتى تاريخه، فيما بلغت نسبة النساء والأطفال 69% من إجمالي الجرحى البالغ عددهم 111,759 جريحًا. كما أن 70% من المفقودين في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال، حيث بلغ عددهم 14,222 مفقودًا.

نزوح واسع ومعاناة متفاقمة

وأشارت التقارير إلى أن ما يقارب مليوني شخص اضطروا للنزوح من منازلهم خلال العدوان على القطاع، نصفهم من النساء والأطفال، ومن المتوقع أن تلد نحو 50,000 امرأة حامل في غزة في ظروف إنسانية وصحية متدهورة.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأطفال والنساء بشكل مباشر، حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال 17,881، منهم 214 رضيعًا ولدوا واستشهدوا خلال العدوان. كما فقد أكثر من 38,000 طفل أحد والديهم أو كليهما، بينهم 17,000 طفل فقدوا كلا الوالدين.

وفي سياق الأوضاع الإنسانية المتردية، كشفت التقارير أن أكثر من 690,000 امرأة وفتاة في غزة لا يحصلن إلا بشكل محدود على منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مما يفاقم من معاناتهن الصحية والنفسية.

مطالب وزارة التنمية الاجتماعية

في ظل هذا الواقع الكارثي، تطالب وزارة التنمية الاجتماعية في غزة بما يلي:

1. توفير المساعدات الإنسانية: تدعو الوزارة كافة المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية إلى العمل الفوري على إدخال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.

2. تحرك المجتمع الدولي: تؤكد الوزارة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وأن ينتقل من دائرة الإدانة والصمت إلى اتخاذ قرارات فاعلة، تلزم الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة، في إطار احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

3. متابعة أوضاع الأسرى: تدعو الوزارة الصليب الأحمر الدولي إلى متابعة أوضاع الأسرى والأسيرات من الأطفال والنساء، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

4. فتح المعابر فورًا: تطالب الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر المغلقة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، محذرةً من تداعيات هذا الوضع على حياة النساء والأطفال، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذه المأساة.