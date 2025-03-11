رئيس بلدية رفح: الاحتلال يسيطر على 60% من المدينة بسبب بقائه في "فيلادلفيا"

قال رئيس بلدية رفح، د. أحمد الصوفي، إنّ 60% من المدينة لا تزال تحت السيطرة النارية الإسرائيلية؛ في ظل استمرار تواجد قوات الاحتلال في محور صلاح الدين بشكل كامل.

وأوضح الصوفي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ نصّ الاتفاق يحتم على الاحتلال الانسحاب من المحور بعد 50 يومًا من دخول المرحلة الأولى؛ والتي وافقت يوم أمس الإثنين.

وبين أن رفض الاحتلال تطبيق الاتفاق؛ يبقي 60% من مساحة المدينة تحت السيطرة؛ ويمنع معظم سكانها العودة إليها.

وبين الصوفي أن هذا الوضع يمنع آلاف النازحين من العودة إلى منازلهم، حيث لا يزال أكثر من 70% من سكان المنطقة نازحين في مواصي خانيونس، وسط ظروف إنسانية قاسية ومعاناة متفاقمة.

وأكد رئيس البلدية أن استمرار الاحتلال في السيطرة على هذه المناطق يعمّق الأزمة الإنسانية ويعيق جهود إعادة الاستقرار للسكان، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق وانسحاب الاحتلال فورًا لتمكين النازحين من العودة إلى بيوتهم.