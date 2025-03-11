أربعة شهداء في جنين منذ مساء أمس بينهم سيدة مسنة

أعلنت مصادر محلية في جنين صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب إسماعيل أمجد أبو غالي برصاص قوات الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، واحتجاز جثمانه بعد التنكيل فيه.

كما تسلمت طواقم الهلال الأحمر ، جثمان شهيدة مسنة 60 عاماً ارتقت إثر عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في جنين منذ مساء أمس إلى أربعة، حيث استشهد شاب بعد دهسه من قبل آلية عسكرية إسرائيلية، ومقاوم برصاص أجهزة أمن السلطة.

ومنذ بداية العدوان المستمر على جنين ومخيمها منذ 50 يوماً، استشهد 34 مواطناً، اثنان منهم برصاص أجهزة أمن السلطة.

وشهد الحي الشرقي من جنين فجر اليوم، حصار قوات الاحتلال منزل واستهدافه بالقذائف والرصاص.

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة لجيش الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي تبعها تعزيزات وآليات عسكرية.

وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم خلال اقتحام الحي الشرقي في جنين، وأطلقت النار تجاه سيارات الإسعاف في المنطقة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى إصابة في الحي الشرقي بجنين.

تزامن ذلك مع تفجير قوات الاحتلال أحد البركسات بالقرب من قاعة لافندر في سهل كفر دان بجنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وأطلقت قنابل الصوت، كما حاصرت منزلاً وطالبت سكانه بالخروج منه.