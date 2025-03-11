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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه

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https://alresalah.ps/p/301445

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حرب غزة انقطاع المياه في غزة

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